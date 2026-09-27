مدير التعليم بالإسكندرية يحاور الطلاب من داخل الفصول ويشدد على الانضباط المدرسي

واصل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولاته الميدانية بمدارس إدارة شرق التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، والاطمئنان على انتظام الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

وشملت الجولة، مدرسة الشهيد محمد أحمد عبده الابتدائية، إذ حرص مدير المديرية على متابعة اليوم الدراسي من داخل الفصول، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تبدأ من داخل الفصل، والاستماع إلى صوت الميدان والتعرف على الاحتياجات الفعلية للمدارس.

وتابع الدكتور عربي أبوزيد، انتظام الحصص والجداول المدرسية، ومستوى الانضباط داخل المدرسة، والكثافات الطلابية، وانتظام العمل الإداري، كما اطمأن على وصول الكتب الدراسية إلى الطلاب، مشددًا على ضرورة تسليمها لجميع الطلاب دون ربط ذلك بأي إجراءات مالية.

كما تفقد التجهيزات والإمكانات المتاحة بالمدرسة، موجهًا بحسن استثمارها في دعم العملية التعليمية والأنشطة المدرسية، بما يسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم، وتشجيعهم على القراءة والبحث والتجربة، والاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة في التعلم.

وخلال لقائه بالطلاب والطالبات، أجرى مدير المديرية، حوارًا مباشرًا معهم، استمع خلاله إلى آرائهم وانطباعاتهم عن اليوم الدراسي.

ووجّه إليهم رسائل تحفيزية بأهمية الانتظام في الحضور، والمشاركة الفعالة داخل الفصل، ومتابعة الدروس أولًا بأول، والاستفادة من اليوم الدراسي بصورة كاملة.

وأك دأبوزيد، للطلاب أن المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي الدروس، وإنما بيئة متكاملة لبناء الشخصية واكتشاف القدرات وتنمية المهارات، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالمدرسة شركاء في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد الطلاب على النجاح والتفوق.

وفي رسالة تقدير للمعلمين، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المعلم يمثل أحد أهم ركائز نجاح العملية التعليمية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها في أداء رسالته، ومشددًا على أهمية توظيف أساليب التعلم الحديثة والتكنولوجيا للارتقاء بمستوى الطلاب.

كما شدد على الالتزام بالقواعد المنظمة للغياب والانضباط المدرسي، بما يضمن انتظام الطلاب وتحقيق الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية، مع حصولهم على درجات المواظبة وأعمال السنة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، استمرار جولاته الميدانية بمختلف مدارس الإسكندرية، موضحًا أن المتابعة لا تستهدف فقط رصد انتظام الدراسة، وإنما تمتد إلى الاستماع إلى صوت المدرسة من الداخل، والتعرف على التحديات والاحتياجات، ودعم المعلمين، والاطمئنان على الطلاب، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وشدد مدير المديرية، على أن استمرار التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين والإدارات المدرسية يأتي دعمًا لاستقرار الدراسة، وتعزيزًا لبيئة تعليمية آمنة وجاذبة، تضع الطالب في مقدمة أولويات العمل داخل مدارس الإسكندرية.