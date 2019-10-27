مصر على قمة جدول ميداليات بطولة العالم لناشئي الكاراتيه

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تصدرت مصر جدول ميداليات بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا للكاراتيه المقامة في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياجو في تشيلي، وذلك في رابع أيام البطولة بعد حصول لاعبي المنتخب الوطني على ذهبية و 4 برونزيات.

وتحتل مصر حاليا المركز الأول في جدول الميداليات بـ 5 ذهبيات 3 فضيات و 7 برونزيات، بإجمالي 15 ميدالية. وتقدمت مصر في الترتيب على تركيا التي حلت في المركز الثاني والمغرب التي تحتل المركز الثالث.

توج أمس السبت، طه طارق محمود بذهبية منافسات فوق 84 كيلو (21 عاما).

وأحرز الميداليات البرونزية كل من: يوسف عماد محمود (84 كجم -21 عاما)، ومؤمن أحمد سعيد (-60 كجم، -21 عاما)، وعبد الله هشام مصطفى (-67 كجم، -21 عاما)، وعبد الله ممدوح حنفى (-75 كجم، -21 عاما).

وكانت مصر بأول أمس في المركز الثاني في جدول الميداليات بـ 4 ذهبيات 3 فضيات و3 برونزيات بإجمالي 10 ميداليات.

وتوج بالميداليات الذهبية لمصر كل من: بسملة حسن (-54 كجم كاديت)، وياسمين الجويلي (-48 كجم، ناشئات -18 عاما)، وأحمد أيمن لطفي (-61 كجم ناشئين -18 عاما)، وحازم أحمد (+76كجم ناشئين -18 عاما).

وفاز بالميداليات الفضية كل من: محمد حسين (كاتا كاديت) وفاطمة عبد الناصر سرور (-47 كجم كاديت) وحسام مختار (-70 كجم كاديت).

وأحرز الميداليات البرونزية كل من: وليد كريم (كاتا ناشئين)، ونور إيهاب أبو شويكة (+59 كجم ناشئات -18 عاما)، ومحمود جابر منصور (-76 كجم ناشئين -18 عاما).

وتشهد البطولة مشاركة 1557 لاعبا ولاعبة يمثلون 96 دولة. وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 37 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري، ويرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.

ويضم الجهاز الإداري والفني والطبي كلا من: محمد الدهراوي رئيس الاتحاد، وحسام عجور نائب رئيس الاتحاد، وأحمد عبد الله رمضان مدير فني كوميتيه، وهاني قشطة مدرب كوميتيه سيدات، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال، والسيد سعيد شمس الدين مدرب كوميتيه شباب، ومحمد عبد الرجال جودة مدرب كوميتيه شابات، ومحمد فتحي أبو عابد مدرب كوميتيه ناشئين، وسيد سالم مدرب كوميتيه ناشئات، وهاني عبد الباقي مدرب كاتا شابات، وأحمد الصاوي طبيب، وأحمد الشيخ مدرب بدني.

ويرافق البعثة الحكام الدوليون: عماد السرس، وهيثم فاروق، وعصام فرج، أحمد شاهين.