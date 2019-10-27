كشف المهندس أحمد عبد الحليم، سكرتير عام مجلس ومدينة الحسنة والمتحدث باسم المجلس عن الأضرار التي لحقت ببعض المناطق نتيجة الظروف الجوية المتقلبة.

ووضح أن مفيض سد الروافعة وصل إلى منطقة أبو عويقلة، وتوقف في تلك المنطقة، بعد جريان السيول في الأودية الفرعية في وادي العمر ووادي السعايدة في المنبطح التي نصب في مجرى وادي العريش، وتوقف سيل وادي الأزارق في منطقة القريعة جنوب الشيخ زويد.

وأشار إلى قيام لجنة مشكلة من مجلس المدينة لحصر الأضرار التي لحقت بالمناطق نتيجة السيول ومنها انقطاع طريق "البرث وادي العمر" وطريق "وادي الجميل"، وسقوط 6 أعمدة جهد متوسط في منطقة المنبطح، وانهيار منازل و9 عشش ولم يتم التبليغ عن حدوث إصابات بشرية.

وأفاد المتحدث باسم المجلس أن إمدادات التيار الكهربائي انقطعت تماما عن مركزي نخل والحسنة بوسط سيناء، وجاري معرفة أسباب الانقطاع من خلال شركة الكهرباء بشمال سيناء.