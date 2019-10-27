مؤسسة هولندية غير حكومية تطلق مشروعا لمكافحة تلوث الأنهار بالبلاستيك

كشفت مؤسسة هولندية متخصصة في مكافحة تلوث المحيطات بالبلاستيك النقاب يوم السبت عن جهاز جديد صمم لمنع وصول هذا النوع من التلوث إلى البحار في المقام الأول وذلك من خلال جمع النفايات البلاستيكية من الأنهار الرئيسية وتنظيفها.

وقالت ”مؤسسة تنظيف المحيطات“ غير الحكومية والتي تشتهر بمحاولاتها لجمع البلاستيك من المحيطات إنها تجرب نظاما يعتمد على أسس مماثلة لاستخدامه في الأنهار وهو عبارة عن حاجز عائم لجمع البلاستيك.

وقال بويان سلات (25 عاما) الذي أسس مؤسسة تنظيف المحيطات لرويترز ”لحل مشكلة التلوث بالبلاستيك نحتاج إلى أن نفعل شيئين: نحتاج لتنظيف ما هو موجود من قبل في المحيطات ولأجل ذلك لدينا بالطبع نظام تنظيف المحيطات“.

وأضاف ”الآن نأمل أيضا أن نعالج الجانب الآخر من المعادلة وهو منع وصول مزيد من البلاستيك إلى المحيطات في المقام الأول“.

ويستخدم النظام الذي تتبعه المؤسسة في تنظيف المحيطات فقاعة ضخمة عائمة لجمع النفايات. وبعد انتكاسات أولية وتعديلات للنظام ذكرت المؤسسة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تمكنت من التقاط البلاستيك من أعالي البحار للمرة الأولى.

ويتألف النظام الخاص بالأنهار من آلة ترسو في قاع البحر بينما تقوم أذرع عائمة بتحويل النفايات إلى شبكة للتجميع في الوقت الذي تسمح فيه بمرور الحيوانات والملاحة النهرية. وقالت المؤسسة يوم السبت إنه تم اختبار النظام من قبل في أنهار في إندونيسيا وماليزيا.