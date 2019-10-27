شركة «إل في إم إتش» الفرنسية للسلع الفاخرة تدرس الاستحواذ على «تيفاني» الأمريكية

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تدرس شركة "إل في إم إتش" الفرنسية للملابس والسلع الفاخرة، الاستحواذ على شركة "تيفاني" الأمريكية للمجوهرات لتوسع نشاطها في سوق المجوهرات الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء ذلك عن مصادر مطلعة على مشروع الاستحواذ.

يشار إلى أن "إل في إم إتش"، وهي اختصار لـ "مويت هنسي لوي فيتون"، هي شركة فرنسية متخصصة في إنتاج السلع الفاخرة من ملابس وسلع جلدية وعطور ومستحضرات تجميل وساعات ومجوهرات.

أما "تيفاني" فهي واحدة من أكبر الشركات الأمريكية المختصة بالذهب والمجوهرات والحلي وتأسست عام 1837 في مدينة نيويورك.

وكانت أسهم شركة تيفانى قد ارتفعت خلال العام الحالى بنسبة 22 بالمئة مما يجعل القيمة السوقية للشركة تقدر بحوالى 12 مليار دولار .