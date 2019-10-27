المصري يضع قدما في مجموعات الكونفدرالية برباعية في بطل سيشيل

وضع فريق المصري البورسعيدي قدمًا في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعدما اكتسح فريق كوت دي أور برباعية نظيفة.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت في سيشيل مساء اليوم الأحد في ذهاب محلق دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية متوسطة المستوى وسط سيطرة تامة من فريق المصري على أحداثها.

وتقدم المصري في النتيجة عن طريق اللاعب أحمد ياسر في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف اللاعب محمود وادي النتيجة في الدقيقة 14.

ومع اقتراب نهاية المباراة نجح فريق المصري من زيادة الغلة، حيث تمكن أوستين أوموتو من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 91، قبل أن يحرز اللاعب أحمد جمعة الهدف الرابع في الدقيقة 94 من ضربة مقصية.

وسيستضيف المصري البورسعيدي فريق كوت دي أور في إياب ملحق دور الـ 32، حيث يحتاج أبناء المدرب إيهاب جلال لتحقيق أي نتيجة سوى الهزيمة بفارق أكبر من 4 أهداف للتأهل لدور المجموعات.