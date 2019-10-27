وزيرة الصحة تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال أثناء تأدية عمله وتتعهد بضمان كافة حقوقه

توجيه الرعاية الطبية اللازمة للطبيب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين



أدانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الاعتداء الذي تعرض له طبيب بمستشفى الهلال برمسيس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء قيامه بعمله، وذلك من قِبل بعض الأشخاص المرافقين لمريض.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت، فور تلقي البلاغ ومنذ اللحظات الأولى، الدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومعه رئيس الشئون القانونية في الوزارة بالتوجه الفوري إلى مستشفى الهلال بشارع رمسيس لمتابعة واقعة التعدي على الطبيب.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت أن جميع أفراد الفريق الطبي في كل مكان الذين يقدمون الخدمة للمريض المصري، هم أبناؤها وأنها مسئولة عن سلامتهم، متعهدةً بضمان كامل الحقوق القانونية والأدبية للطبيب.

وتابع مجاهد أن الوزيرة وجهت بتقديم كافة أوجه الرعاية للطبيب المصاب، وهو محتجز حالياً في المستشفى ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة إثر إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات في باقي الجسد.

ولفت إلى أن مدير المستشفى قام بعمل محضر تعدٍّ على طبيب أثناء تأدية عمله برقم 15754 جنح الأزبكية، حيث قامت قوات الأمن بضبط مرتكبي الواقعة واحتجازهم في القسم على ذمة البلاغ المقدم ضدهم.

وأشار مجاهد إلى أن الشئون القانونية في الوزارة ستقوم بتحرير محضر جديد صباح اليوم لضمان كامل حقوق الطبيب، مشدداً على أن الاعتداء على الفريق الطبي أمر غير مقبول ولا تهاون فيه حفاظاً على حقوق مقدمي الرعاية الصحية.