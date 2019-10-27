يخوض فريق بيراميدز مباراة مهمة في الثالثة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، أمام يانج أفريكانز التنزانى، على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفرنسى سباستيان ديسابر للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لمساعدته على تخطى الفريق التنزانى في لقاء العودة التى ستقام في مصر وضمان التأهل لدور الـ16.

وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعبا هم: «أحمد الشناوى ومهدى سليمان وأحمد دعدور، وعمر جابر ومحمد حمدى وطارق طه وعبدالله بكرى وعلى جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراورى ومحمد فتحى وعبدالله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق، أحمد على وجون أنطوى ودودو الجباس».

وحذر الفرنسى مدافعى فريقه من خطورة ترك مساحات أمام أصحاب الأرض وخاصة باتريك سيبومانا مهاجم يانج أفريكانز الملقب بـ«قاهر الشباك»، والذى سجل 5 أهداف في الدورى التنزانى الموسم الماضى، وهدفين بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يودع الفريق التنزانى المسابقة وينتقل للكونفيدرالية لملاقاة بيراميدز.

يذكر أن بيراميدز تأهل إلى هذا الدور على حساب إيتوال الكونغولى ذهابا برباعية مقابل هدف، وإيابا بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابى بنتيجة 1ــ1 مع شباب بلوزداد الجزائرى ذهابا، والفوز هناك في الجزائر بهدف نظيف سجله الغانى جون أنطوى، في الظهور الأول الإفريقى لبيراميدز داخل القارة السمراء.

ويعد يانج أفريكانز التنزانى أقدم الفرق في تنزانيا إذ تأسس عام 1935 وهو الفريق الأكثر شعبية ببلاده الموسم الماضى، يانج أفريكانز حصل على المركز الثانى بالدورى بعدما حصد 86 نقطة، من 38 لقاء، إذ فاز في 27 وتعادل في 5 وخسر في 6 مباريات، ليصعد إلى دورى أبطال إفريقيا.