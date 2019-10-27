 الرئيس العراقي: مقتل أبو بكر البغدادي علامة بارزة في الحرب ضد الإرهاب - بوابة الشروق
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الرئيس العراقي: مقتل أبو بكر البغدادي علامة بارزة في الحرب ضد الإرهاب

الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:44 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:44 م

علق الرئيس العراقي برهم صالح، على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، قائلًا إن "البغدادي"، كان قد تسبب في الكثير من الأذى والمعانى والذبح، بشكل لا يوصف.

وأضاف "صالح" خلال تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أن القضاء على أبو بكر البغدادي يعد علامة بارزة في الحرب ضد الإرهاب.
وأوضح أنه تزامنًا مع تذكر ضحايا البغدادي، يجب مواصلة القتال ضد الإرهاب حتى القضاء عليه، عبر استمرار اليقظة الأمنية، وتعزيز النظم السياسية فضلًا عن إحلال التنمية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم، بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له، اليوم الأحد، خبر مقتل البغدادي، قائلًا إن الولايات المتحدة استطاعت القضاء على أكبر إرهابي في العالم، بعد أن كان يصيح ويتألم.

 

 

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