مفتي عمان يطالب المسلمين بسحب أموالهم من المؤسسات الاقتصادية التي يديرها المعتدون على النبي محمد

دعا مفتى سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، إلى مُقاطعةِ جميع صادرات الذين تعدَّوا على شخصية النبي محمد.

وقال الخليلي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرتها صحيفة "الشبيبة" العمانية اليوم الثلاثاء، : "إني لأُحيي همَّةَ الذين غاروا على حرماتِ نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأدعوا المسلمين إلى مُقاطعةِ جميع الصادرات من قبل الذين تعدَّوا على شخصيته العظيمة، ولم يبالوا بمشاعر هذه الأمة تجاه هذه الشخصية التي أكرم الله بها الوجود".

وطالب الخليلي الأمة الإسلامية بالاتفاق على "ضرورة سحب رؤوس أموال المسلمين من المؤسسات الاقتصادية التي يديرها هؤلاء المعتدون المتطاولون على مقام النبي محمد".

كما شدد على ضرورة أن يحرص المسلمون على "الاستقلال التام في بناء اقتصاد عالمي متحرر من كل تبعة لغيرهم".

وتتواصل دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية في الدول الإسلامية ردا على دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرسوم المسيئة لرسول الإسلام محمد.

وكان ماكرون صرح بعد أن تم قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي بإحدى ضواحي باريس في وقت سابق هذا الشهر عقب عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد داخل أحد الفصول الدراسية، بأن فرنسا "لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية".

وتم عرض الرسوم يوم الجمعة الماضي على مبان حكومية في فرنسا، مما أثار غضبا في العالم العربي والاسلامي.

وانتشرت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية والرسوم المدافعة عن الرسول محمد، بشكل كبير للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي.