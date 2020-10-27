إيران تسجل 6 آلاف و869 إصابة جديدة و346 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 6 آلاف و869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري -في تصريح صحفي وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الثلاثاء- "إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 581 ألفًا و824 حالة حتى الآن بينها 4 آلاف و995 حالة في وضع حرج".

وأضافت: "أنه تم أيضًا تسجيل 346 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 33 ألفًا و299 شخصًا، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 463 ألفًا و611 شخصًا".

وأشارت إلى أن هناك 4 ملايين و786 ألفًا و769 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد حتى الآن.

يُشار إلى أن إيران -التي تعد البلد الأكثر تضررًا بفيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط- تشهد حاليًا الموجة الثالثة من فيروس كورونا وسط ارتفاعات قياسية في أعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بالمرض.