الجيش اليمني يواصل عملياته النوعية ويحرر مواقع جديدة في الجوف ومأرب وصنعاء

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمينة العميد الركن عبده مجلي، إن العمليات القتالية الهجومية التي نفذها الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، وبمشاركة مقاتلات التحالف العربي، تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت المليشيا الحوثية المتمردة الخسائر الكبيرة في عناصرها وعتادها في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء.

وأضاف العميد مجلي - في تصريحات لـ"سبتمبر نت" اليوم الثلاثاء - أن الجيش الوطني واصل عملياته الهجومية، اليوم، القائمة على تكتيكات نوعية هجومية، مستخدماً أساليب الالتفاف والتطويق، والكمائن والاستهداف، والتي نجحت في استنزاف عناصر وتعزيزات المليشيا الحوثية، مشيراً إلى أن العمليات الهجومية جاءت بعد إحداث ثغرات في دفاعات المليشيا الحوثية المتمردة، طيلة الأيام الماضية في جبهات النضود والريان والمرازيق والخنجر، شمال وشرق محافظة الجوف، إضافة إلى جبهات المخدرة وصرواح ورحبة ومراد بمأرب ونجد العتق في نهم شرق صنعاء.

ووصف مجلي التقدم الميداني الذي حققته قوات الجيش اليوم، في محافظة الجوف بأنه استراتيجي، وتم في عدة جبهات قتالية.وأهمها في جبهة النضود، لافتاً إلى أن قوات الجيش حررت عدداً من التلال الجبلية الحاكمة شرق منطقة المرازيق، واستعادت جبال دحيضة بشكل كامل، وفي جبهة الريان تم استكمال تحرير سلسلة جبال النسرين والعريم.

ونوه العميد مجلي، بأن قوات الجيش في جبهة الخنجر واصلت زحفها والسيطرة على مواقع جديدة، غرباً، بعد تحريرها في معارك اليومين الماضين مواقع "خليف الغمارة" وما جاورها، موضحاً أن قوات الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء تواصل عملياتها الهجومية هي الأخرى، مكبدة المليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.

وثمن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية دعم دول تحالف الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في تحقيق المكاسب في المعركة، وتقديم الدعم اللوجيستي المستمر للجيش الوطني.