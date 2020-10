دعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، الإثنين، متابعيها للتصويت للمرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، وذلك خلال احتفالها بيوم ميلادها.



ونشرت كلينتون تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "إنه يوم ميلادي، هذه أمنيتي الوحيدة أن تحثوا أي شخص في حياتكم، لن يصوت هذه السنة، على التصويت لبايدن وهاريس".



وتضمنت تغريدة المرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، صورة لها عندما كانت صغيرة.

من جانبه، كتب زوج هيلاري، الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يوم ميلاد سعيد لهيلاري، يوم رائع مع العائلة ونخب مع الأصدقاء عن بعد، ومشي في الغابات، هناك أمر وحيد سيجعل يومها مثالي، ونحتاج مساعدتكم، على الجميع أن يخرج ويصوت"، حسب قوله.

يذكر أن بايدن ينافس الرئيس الحالي دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستُعلن نتائج التصويت فيها مطلع نوفمبر المقبل.

