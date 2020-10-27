هيئة البريد الأمريكية توصي بإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد قبل انتهاء اليوم الثلاثاء

أوصت هيئة البريد الأمريكية الأشخاص الذين يستخدمون التصويت بالبريد بإرسال اقتراعهم بحلول نهاية اليوم الثلاثاء، قبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر، لضمان إحصاء أصواتهم.

وفي حين أن المواعيد النهائية للتصويت بالبريد تختلف من ولاية إلى أخرى، قالت هيئة البريد الأمريكية إن الناخبين يجب أن يسمحوا بوجود فترة أسبوع قبل انتهاء التصويت بولايتهم.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني "توصيتنا العامة هي، كإجراء منطقي، أن ترسل تصويتك المكتمل بالبريد قبل يوم الانتخابات، وقبل أسبوع واحد على الأقل من الموعد النهائي لولايتك".

وحث المدافعون عن التصويت بالبريد الناخبين على توصيل بطاقات الاقتراع شخصيا أو استخدام صناديق الاقتراع، حيث قد يتم استبعاد بطاقات الاقتراع التي يتم إرسالها بالبريد بعد يوم الثلاثاء لعدم وصولها في الوقت المناسب.

وقد صوّت أكثر من 44 مليون شخص بالفعل عبر البريد في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية، حيث يتجنب الناخبون مراكز الاقتراع بسبب فيروس كورونا.