قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن «مصر من أكثر الدول التي حققت نجاحات كبيرة في مجال المياه»، موضحًا أن الأمر يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن هدف التنمية المستدامة المعني بقضايا المياه يفيد بأحقية حصول كل إنسان على المياه النظيفة التي تلبي احتياجاته واستخداماته، مؤكدًا أن مصر حققت طفرات كبيرة في هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر أصبحت نموذجًا يتحدث عنه الجميع في المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية والري أو الشرب والصرف الصحي، قائلًا إن رئيس المجلس العالمي للمياه، روبك فوشن، أشاد خلال كلمته ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» بأنظمة الري في مصر والتطوير الكبير خلال السنوات الماضية.

وذكر متحدث الري، أن مصر تعد من أكثر الدول تعاني من محدودية المياه ووضع حرج فيها لكنها في الوقت نفسه تمثل نموذجًا للحلول، متابعًا: «نواجه تحديًا كبيرًا ونقدم نموذجًا للحل من الممكن أن تتعلم منه كل دول العالم».

وأكد أن أسبوع القاهرة للمياه تحول بالفعل إلى منصة عالمية للحوار واللقاء والتنسيق بين الدول المختلفة، لافتًا إلى أن عدد المشاركين هذا العام بلغ 1800 شخص من أكثر من 100 دولة.

ولفت إلى مشاركة دول للمرة الأولى ضمن فعاليات هذا العام كأمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أن الأمر دليل على أن «أسبوع القاهرة للمياه» له ثقل وسمعة دولية، إضافة إلى أن المختصين في مجالات المياه يحبون المشاركة بهذا المؤتمر الهام.

وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، صباح الأحد الماضي، والذي يعقد للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، وذلك حتى 28 أكتوبر الحالي، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين الدوليين.

ويهدف أسبوع القاهرة للمياه، إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ، وكذا النظم الهيدرولوجية، وجعل هذا الهدف فعاليات الأسبوع محور دعم واهتمام المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.