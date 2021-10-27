القبض على شخص تلقى 48 مليون جنيه من المواطنين لاستثمارها

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص لاتهامه بتلقي 48 مليون جنيه من المواطنين لاستثمارها بالمخالفة للقانون.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها وجود إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيام إحدى الشركات بممارسة نشاطًا غير مقنن تخصص في تلقي الأموال من المواطنين مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود عن صحة الواقعة وإعلان رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، عن نشاط تلقي الأموال بقصد توظيفها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويدعو المواطنين لاستثمار أموالهم طرف شركته مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من مقر الشركة مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي، وأن عدد المشتركين لديه وصل نحو 300 عميل وبلغت المبالغ المالية التي تلقتها الشركة منهم حوالى 48 مليون جنيه.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على كمية كبيرة من عقود بين المتهم والعملاء، وإيصالات استلام النقدية "أرباح" تم صرفها لعملائه، والعديد من الدفاتر والمطبوعات الدالة على نشاط الشركة، وماكينة عد نقود، وماكينة تحصيل نقدية، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطه، وجهازي حاسب آلي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفني للأجهزة المضبوطة، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.