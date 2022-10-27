محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقطاعات الخدمية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال الاجتماع الدوري، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع رؤساء المراكز المستهدفة والهيئات والشركات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الأعمال لاستعراض معدلات ونسب التنفيذ؛ تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ورؤساء الهيئات والشركات، ومديري المديريات الخدمية، وجهاز التعمير، ومهندسي دار الهندسة.

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة؛ بهدف اكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة في قرى الريف.

وشدد على ضرورة العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، موجهًا رؤساء المراكز بالإشراف الميداني على الجهات المنفذة والتنسيق معهم لتذليل العقبات، وتسخير الإمكانيات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، يستهدف 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة؛ بهدف توصيل الخدمات والمرافق والخدمات لجميع فئات المواطنين.