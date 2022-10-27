محافظ المنيا يشارك في الاحتفال ببدء إحلال وتجديد قناطر ديروط في أسيوط

وصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، إلى محافظة أسيوط؛ للمشاركة في الاحتفال ببدء أعمال إحلال وتجديد قناطر ديروط، أحد أهم المشروعات الكبرى لتنمية الصعيد.

وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة، وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وكان في استقباله محافظ المنيا اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعطاء الأولوية للمشروعات القومية التي تستهدف تنمية الصعيد، وضمن خطة وزارة الموارد المائية والري لإحلال وتجديد المنشآت الكبرى والتي مر على إنشائها أكثر من 100 عام بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

ومن المقرر أن تساهم مجموعة قناطر ديروط الجديدة في تحسين حالة الري لزمام 1.5 مليون فدان، وتمثل 20% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر في خمس محافظات وهي: "أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة"، وبما يضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التي تغذيها مجموعة قناطر ديروط، مما سيساهم في زيادة معدل إنتاجية الفدان في الزمامات الزراعية التي تخدمها مجموعة قناطر ديروط.