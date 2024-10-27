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27 أكتوبر 2024.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 10:43 ص

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم أولي جلسات الأسبوع، فصعد مؤشر " ايجي أكس 30 " بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 30785.5 نقطة.

كما صعد مؤشر “إيجي أكس 100” بنسبة 0.88% ليصل إلى 11164.95 نقطة، وارتفع مؤشر “ ايجي أكس70” بنسبة 0.92% ليصل إلى 7937.23 نقطة.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجى إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30552.82 نقطة،وربح راس المال السوقي 40.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.196 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%.

وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي فقط بنسبة 1.7% ليرتفع إلى 1.468 تريليون جنيه مقابل 1.444 تريليون جنيه.

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