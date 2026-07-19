أعلن "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين" تعليق عمليات تحميل النفط في محطته الواقعة على ساحل البحر الأسود الروسي عقب تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة.

وقال الاتحاد، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، إنه تم تعليق عمليات التحميل عند الرصيفين 1 و3 عقب الهجوم الذي وقع أثناء تحميل ناقلتي النفط "آسيا" و"نيسوس إيوس"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكد الاتحاد، في البيان، إخماد حريق اندلع في ناقلة النفط "آسيا" دون تسجيل إصابات.

وأضاف البيان، أنه لم يحدث أي تسرب نفطي، فيما يجري تقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

ويضم اتحاد خط أنابيب بحر قزوين شركات نفط من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان وعدد من الدول الأوروبية.

ويأتي معظم النفط الذي ينقله الاتحاد من كازاخستان، ولا تخضع هذه الشحنات للعقوبات الغربية.

وقال الاتحاد، إن الهجوم الأخير يمثل خامس هجوم يستهدف منشآته.