قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، لافتة إلى اعتدال سرعات الرياح بمعظم محافظات الجمهورية، خاصة فترات النهار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن درجات الحرارة نهارًا حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة 29 درجة.

ولفتت إلى أن الطقس مائل للحرارة خريفي ظهرًا بمحافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، قائلة إنها مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء خلال فترات المساء.

ونوهت بأن الصغرى في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي تصل إلى 15 درجة، محذرة من الفرق الكبير في قيم درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وأشارت إلى أن النشاط النسبي للرياح مساء بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم / الساعة؛ يساعد على تلطيف الأجواء والشعور بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة.

وتوقعت استمرار تلك الأجواء الخريفية حتى الأربعاء المقبل، منوهة أن البلاد تتأثر اعتبارًا من الخميس بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فرص سقوط الأمطار، ويزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة.

وذكرت أن الفرق بين قيم درجات الحرارة سيكون ملحوظًا بين فترات النهار والليل، مناشدة المواطنين ارتداء الملابس الخريفية عند الخروج من المنزل ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر؛ تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.