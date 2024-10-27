حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال حيفا بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، قصف قاعدة «زوفولون» للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا، بصلية صاروخية كبيرة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن عناصر المقاومة استهدفوا القاعدة الساعة 12:45 من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأشار إلى أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط 4 جنود في معارك مع حزب الله جنوب لبنان، مضيفاً أن هناك 14 جندياً مصاباً، بينهم 5 إصابات خطيرة.

وأوضح الجيش، في بيان، أن الجنود الأربعة من الكتيبة 8207 التابعة للواء «ألون»، لافتاً إلى أن أحدهما كان «قائد فصيلة»، والآخر «نائب قائد السرية».

وأمس السبت، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا استهداف مستوطنات وتجمعات لجنود الاحتلال وقواعد عسكرية إسرائيلية.

وقال الحزب إنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصاروخ موجه، مؤكدا أنه حقق إصابات مؤكدة.

كما بث حزب الله ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط مستوطنة يعرا بالجليل الغربي وكفر غلعادي في إصبع الجليل، شمال إسرائيل.