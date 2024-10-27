الناخبون في مدينة ساو باولو البرزايلية يختارون عمدة لها بعد حملة انتخابية صاخبة

بدأ الناخبون في ساو باولو، أكبر مدن البرازيل، في التوجه إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، لانتخاب عمدة المدينة والتي يتنافس فيما العمدة الحالي ريكاردو نونيس ضد عضو البرلمان اليساري جيلهيرم بولس.

ويحظى نونيس بدعم فاتر من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، في حين يعد بولس حليفا للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأظهرت استطلاعات رأي مختلفة نشرت، أمس السبت أن نونيس، الذي تولى منصب عمدة المدينة بعد وفاة برونو كوفاس متأثرا بمرض السرطان في عام 2021، هو المرشح الأوفر حظا للفوز.

ويتفوق نونيس على بولس بنسبة تفوق هامش الخطأ في استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسستا داتافولها وكويست.

وفي محاولة أخيرة لتسليط الأضواء عليه ، قبل بولس، أمس الأول الجمعة، دعوة للمشاركة في مناظرة مع السياسي اليميني المتطرف بابلو مارسال، الذي حل في المركز الثالث في الجولة الأولى من التصويت التي جرت في 7 أكتوبر.

وفي نهاية المناظرة، حث مارسال ناخبيه على عدم التصويت اليوم الأحد، معتقدا أن انخفاض نسبة المشاركة في التصويت قد تصبح سببا في إضعاف فرص فوز نونيس.