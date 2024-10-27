أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إنتاج الفيلم الوثائقي "العلمين.. مدينة كل الشهور"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية" استعدادا خلال الفترة المقبلة.

يوثق الفيلم قصة تحول العلمين من مدينة صغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى واحدة من أحدث مدن الجيل الرابع في مصر والشرق الأوسط، التي أصبحت تمثل تجمعًا سكانيًّا متكامل الخدمات، بالإضافة إلى كونها ركيزة أساسية للتنمية، والسياحة، والاستثمار.

ويرصد الفيلم الوثائقي أهم الإنشاءات والمرافق التي تم تنفيذها داخل المدينة منذ تأسيسها إلى اليوم، من بنية أساسية متطورة، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومواقع سياحية وترفيهية وثقافية، استطاعت أن تجذب كثيرًا من المصريين والأجانب.