فتحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، باب التقديم على 2843 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن مشروع "سكن مصر" بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترًا مربعًا في 9 مدن جديدة.

وأتاحت وزارة الإسكان التقديم إلكترونيًا عبر موقع «مسكن»، اعتبارًا من اليوم 27 أكتوبر حتى 26 ديسمبر، ولمدة شهرين.

وتستعرض «الشروق» في هذا التقرير ملخصًا لشروط الحجز وأسلوب السداد وأسعار الوحدات وفق كراسة الشروط.

• شروط التقديم:

حددت الوزارة عددًا من الشروط للتقدم على الوحدات، منها:

1- أن يكون صاحب الطلب مصري الجنسية

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا

3- عدم تقديم الأسرة على أكثر من وحدة سكنية في الإعلان

4- يحق التقدم للحجز ذوي الهمم أو ذويهم بولاية

• أماكن وأسعار الوحدات:

الوحدات السكنية مطروحة في 9 مدن جديدة بأسعار تتراوح بين 7650 و15 ألف جنيه، بواقع:

- 700 وحدة سكنية في مدينة القاهرة الجديدة بسعر 11500 للمتر المربع.

- 435 وحدة سكنية في مدينة حدائق أكتوبر بسعر 9600 جنيه للمتر المربع.

- 300 وحدة سكنية في مدينة أكتوبر الجديدة بسعر 9900 جنيه للمتر المربع.

- 35 وحدة سكنية في مدينة الشروق بسعر 11470 جنيها للمتر المربع.

- 600 وحدة سكنية في مدينة العلمين الجديدة بسعر 15 ألف جنيه للمتر المربع.

- 160 وحدة سكنية في مدينة دمياط الجديدة بسعر 11 ألف جنيه للمتر المربع.

- 34 وحدة سكنية في مدينة المنيا الجديدة بسعر 8100 جنيه للمتر المربع.

- 246 وحدة سكنية في مدينة غرب قنا الجديدة بسعر 7650 جنيها للمتر المربع.

- 310 وحدات سكنية في مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" بسعر 8150 جنيها للمتر المربع.

• نظام السداد:

- عند التقدم للحجز يسدد 100 ألف جنيه جدية حجز، بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات دراسة (لا تسترد).

- عند التعاقد يسدد 8% من قيمة الوحدة وديعة صيانة.

- سداد مصاريف المرافق (غاز - كهرباء - مياه) متى أوصلتها الهيئة للوحدة.

- استكمال سداد ٢٠% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية.

- سداد ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- سداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.

- يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن تقدم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

ويمكنكم مطالعة كراسة الشروط للتعرف على أماكن الوحدات وتفاصيل الشروط المالية والعقارية وحالات وقواعد إلغاء التخصيص، وبيانات الوحدات المتاحة من هنا:

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