وزير الخارجية الألماني: روسيا تُهدد حياتنا بشكل مباشر

حذّر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من الاستهانة بالخطر الذي تُشكله روسيا على ألمانيا.

وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "روسيا تُهدد أيضا بشكل مباشر حياتنا في سلام وحرية في ألمانيا"، مضيفا أن الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال التهديد الأكبر للأمن في أوروبا، والقضية الأهم في السياسة الخارجية الألمانية.

وأكد فاديفول، أن قرارات حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمتها الأخيرة في لاهاي - والتي وافق فيها الحلف على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء - "صحيحة وضرورية"، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يُهاجم معنويات الأوكرانيين بقصف عشوائي، وقال: "حرية أوكرانيا هي المعيار الأهم لصمودنا كأوروبيين".

وانتقد ساسة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مثل رولف موتسنيش زعيم الكتلة البرلمانية السابق للحزب، ونوربرت فالتر-بوريانس الزعيم السابق للحزب، ورالف شتيجنر خبير شئون السياسة الخارجية في الحزب، في بيان "خطاب الإنذار العسكري وبرامج التسلح الضخمة"، داعين إلى محادثات دبلوماسية مع روسيا. في المقابل رفض زعيم الحزب الحالي ونائب المستشار، لارس كلينجبايل، خلال المؤتمر العام للحزب أي تغيير في مسار العلاقات مع روسيا، مطالبا ببذل كل الجهود للحماية من روسيا في عهد بوتين.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي "المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري" والحزب الاشتراكي الديمقراطي.