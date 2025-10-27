أعلنت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، في بيان لها اليوم، عن إطلاق مبادرتي «مستورة» و«فاتحة خير» لتمويل المشروعات متناهية الصغر لأهالي المحافظة، كأول محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع قيادات بنك ناصر الاجتماعي.

تنسيق بين بنك ناصر ووحدة السكان لتنفيذ المبادرتين وأوضح البيان أن بنك ناصر الاجتماعي، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، ووحدة السكان بمحافظة دمياط، أعلن عن إطلاق المبادرتين ضمن جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والفئات المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن الإعلان جاء خلال الاجتماع الذي عقدته المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بحضور أحمد خليل مدير فرع قطاع التسويق ببنك ناصر الاجتماعي «الفرع الرئيسي بالقاهرة»، والدكتور محمد سعد مدير منطقة القناة وسيناء، وجلال أحمد حافظ مدير فرع بنك ناصر بدمياط، وإبراهيم عزوز العضو الفني بالإدارة، وشيرين عكاشة مسئول وحدة السكان بالمحافظة، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك لتمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم رواد الأعمال من أبناء المحافظة.

وخلال الاجتماع أعلن ممثلو بنك ناصر الاجتماعي عن إطلاق مبادرة «مستورة» بالمحافظة، والمخصصة لدعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بدون فوائد، وبقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه تُسدد بأقساط ميسرة على مدار عام إلى عامين، وتشمل المشروعات مجالات الإنتاج الحيواني والتجاري والصناعي والخدمي والمنزلي.

كما تم الإعلان عن مبادرة «فاتحة خير» التي تستهدف الشباب من الجنسين، بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه تُسدد بأقساط شهرية خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين، لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج. وللاستفسار وإرسال البيانات يتم التواصل عبر رقم الواتس آب: 01556681111.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات التنموية والمشروعات الصغيرة التي تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للفئات المستهدفة، مشيدةً بجهود بنك ناصر الاجتماعي في تبني برامج التمويل الميسر التي تخدم المرأة والشباب وتدعم التمكين الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.