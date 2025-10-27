محافظ كفرالشيخ: انتهاء أعمال رصف طريق حيوي بقرية محلة موسى

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من أعمال رصف طريق قرية محلة موسى بطول 400 متر، في إطار جهود تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير بجميع المراكز وفق أولويات الاحتياج والخطة الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق ودعم جهود التنمية. وشدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ لضمان استدامة الأعمال وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الطريق يمثل أحد المحاور الحيوية التي تخدم أهالي قرية محلة موسى والقرى المجاورة، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتحسين السيولة المرورية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمصالح الحكومية.