محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدينة سيدي غازي

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدينة سيدي غازي، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال فترات الليل.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية المتابعة المستمرة لأعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات، والتأكد من كفاءة تشغيلها، وسرعة التعامل مع أي أعطال أو شكاوى تتعلق بضعف الإضاءة أو انقطاعها، بما يسهم في تحسين مستوى الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية في متابعة أعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى النظافة والخدمات العامة، مع الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، والعمل على تيسير حركة المرور والمشاة، والحد من الحوادث الناتجة عن ضعف الإضاءة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة محافظة كفرالشيخ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمختلف المدن والمراكز، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية.