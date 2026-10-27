محافظ مطروح يُجري مرورًا مفاجئًا على المدرسة الثانوية العسكرية ويجتمع بالمعلمين لمتابعة انتظام الدراسة

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مرورًا مفاجئًا على المدرسة الثانوية العسكرية، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط الإداري والتعليمي بالمدرسة.

وتضمنت الجولة مراجعة سجلات حضور وغياب الطلاب والمعلمين، والتأكد من الالتزام بمواعيد الدراسة والعمل، وانتظام الحصص الدراسية والالتزام بالجداول المقررة، وعقد لقاء مع المعلمين لمناقشة سير العملية التعليمية، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن انتظام الدراسة وآليات تطوير الأداء داخل المدرسة.

وأكد محافظ مطروح، أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمدارس، وتحقيق الانضباط والالتزام، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل مدارس المحافظة.