 اليابان تتعهد بمنح بنجلاديش قرضا بقيمة 317 مليون دولار لتعزيز إمدادات الطاقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تتعهد بمنح بنجلاديش قرضا بقيمة 317 مليون دولار لتعزيز إمدادات الطاقة

طوكيو-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 12:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 12:32 م

تعهدت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، بمنح بنجلاديش قرضا بقيمة 50 مليار ين (نحو 317 مليون دولار) لدعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا اليوم الثلاثاء، إنه من شأن هذا القرض أن يساعد بنجلاديش على تعزيز إمداداتها من الطاقة.

وقالت إن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي التقت بنظيرها البنجلاديشي طارق رحمن في طوكيو اليوم الثلاثاء، وتعهدت بدعم البنية التحتية للطاقة في بنجلاديش.

وأشارت بلومبرج إلى أن الشركات اليابانية قد تستثمر ما يصل إلى تريليون ين في بنجلاديش في غضون السنوات الخمس المقبلة.

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