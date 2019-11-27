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رد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، على تصريح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن إنبي سيهبط مع نهاية الدوري.

وقال طولان في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "أتمنى أن يركز في فريقه، ويترك الفريق الأخرى في شأنها".

وأكمل: "نحن نتحدث عن الفرق الأخرى بإحترام لأننا رياضيين ونفهم في الروح الرياضية، لكن الغير رياضيين بيقولو اي كلام".

ويرى طولان، أن الزمالك يملك فريقين أفضل من بعضهما ولا يتأثر بالغيابات.

وتابع: "انتصرنا أمام نادي عريق ومليئ بالنجوم، وضد من يقول أن الزمالك كان غائب منه لاعبين فالأبيض يملك فريقين أفضل من بعضهما ولا يتأثر بالغيابات وجميع اللاعبين على مستوى واحد".

واختتم : "المباراة كانت مهمة بالنسبة لي للخروج من عنق الزجاجة التي كنا نمر بها منذ بداية الموسم، وكانت مفترق طرق واستغلينا فترة التوقف الماضية للحصول على الراحة".