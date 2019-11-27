 أمين مجلس التعاون الخليجى يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع باليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمين مجلس التعاون الخليجى يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع باليمن

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 6:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 6:36 م

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية مارتن جريفيثس، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية للتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المتعارف عليها، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).


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