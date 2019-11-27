اليمن: وصول أول رحلة جوية إلى مطار الريان بمدينة المكلا بعد توقف أربع سنوات

أفاد المركز الإعلامي بمحافظة حضرموت اليمنية، اليوم الأربعاء، بوصول أول رحلة جوية إلى مطار الريان بمدينة المكلا بعد توقف دام أربع سنوات جراء الأضرار التي أحدثها تنظيم "القاعدة" الإرهابي في عام 2015.

وأوضح المكتب الإعلامي للمحافظة وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، أنه تم افتتاح الصالات الخارجية بالمطار، واستقبال أول رحلة جوية، عقب توقف دام سنوات.

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن استئناف الرحلات في مطار الريان سيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية، معربا عن شكره لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لدعمهما المتواصل للمحافظة، وتوجهات السلطة المحلية نحو التنمية والاستقرار.

وأضاف أن إعادة استئناف رحلات الطيران وافتتاح الصالات الخارجية في المطار يعد خبرا سعيدا ومفرحا لجميع أبناء محافظة حضرموت خاصة المرضى الذين تكبدوا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن لأكثر من 4 سنوات.