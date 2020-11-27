إغلاق المطاعم والمقاهي في كرواتيا إثر زيادة كبيرة في إصابات كورونا

أعلنت الحكومة الكرواتية، اليوم الخميس، أنها سوف تغلق المطاعم والمقاهي وستمنع الحفلات، على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة، إنها بصدد فرض الإغلاق على المقاهي والمطاعم في البلاد ومنع إقامة حفلات الزفاف إلى حين عيد الميلاد، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت إحصائيات كورونا في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل 4009 إصابات جديدة، بالإضافة إلى 51 حالة وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، أن الحكومة ستفرض مجموعة جديدة من الإجراءات، منها تقليل عدد الأشخاص في التجمعات العامة إلى 25 فردا، والحفلات الخاصة إلى 10 أفراد فقط، اعتبارا من السبت المقبل وحتى 21 ديسمبر2020 على الأقل.