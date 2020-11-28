 بلجيكا تعيد فتح جميع المحلات إثر انخفاض عدوى فيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 28 نوفمبر 2020 12:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

بلجيكا تعيد فتح جميع المحلات إثر انخفاض عدوى فيروس كورونا

الكورونا في بلجيكا - ارشيفية
الكورونا في بلجيكا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 11:43 م
على الرغم من تراجع أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا في بلجيكا، إلا أن الحكومة هناك لم تخفف من تدابير الحماية من العدوى إلا بصورة طفيفة.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو مساء اليوم الجمعة، إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل سيعاد فتح جميع المحلات التجارية بضوابط صحية صارمة –بدلا من الاقتصار على فتح متاجر المواد الغذائية والمحلات التي تتعامل بالبضائع ذات الأهمية الشديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن معظم الاحتياطات سيبقى معمولا بها فيما يبدو حتى منتصف يناير المقبل، وتسري القيود الصارمة على التواصل خلاف فترة عيد الميلاد.

سجلت بلجيكا بسكانها البالغ عددهم 5ر11 مليون نسمة أكبر عدد من حالات إصابة بالعدوى في أوروبا بالقياس إلى عدد السكان في بعض الأحيان، وبالتالي فرضت الحكومة تدابير صارمة منذ بداية نوفمبر الجاري.

غير أن أعداد الإصابة بالعدوى وحالات الوفاة آخذة الآن في الانخفاض.

وحذر رئيس الوزراء قائلا: "لن نتمكن من تجاوز موجة ثالثة من العدوى".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك