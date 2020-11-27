بدء نظر قضية تتعلق بهجوم فاشل على إيرانيين يعيشون بالمنفى في فرنسا

من المقرر أن يمثل اليوم الجمعة للمحاكمة في بلجيكا أربعة أشخاص يشتبه بضلوعهم في محاولة تنفيذ هجوم بالمتفجرات قبل عامين ونصف على تجمع حاشد لإيرانيين يعيشون بالمنفى في فرنسا.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام محكمة في أنتويرب في بلجيكا، حيث يواجهون اتهامات بالتخطيط والتحضير للهجوم على الحدث الذي حضره آلاف الأشخاص.

ويقول المحققون إنه لو كان قد تم تنفيذ الهجوم، لكان قد تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وتسببت المحاكمة في إثارة الجدل وذلك بشكل خاص بسبب وجود بين المتهمين رجل معتمد كدبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا وقت ارتكاب الجريمة.

ويقول المحققون إنه من المعتقد أن الرجل الإيراني، الذي يُدعى أسد الله أ، يعمل موظفا بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، التي تشمل مهامها مراقبة جماعات المعارضة داخل وخارج إيران والتصدي لها.

لذلك من المحتمل أن خطط الهجوم كانت تستند إلى أمر حكومي مباشر.

وجرى تنظيم مظاهرة حشدة في 30 يونيو 2018، في فيلبينت بالقرب من باريس بواسطة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المحظور في إيران.

واعتقل الدبلوماسي المشتبه به في بافاريا بألمانيا في تموز/يوليو 2018 وتم تسليمه إلى بلجيكا، وهي خطوة احتجت عليها الحكومة الإيرانية.

وتقول طهران إن الدبلوماسي بريء وتعتقد أنه ما كان ينبغي تسليمه. ودفع القضاء الألماني بأن الدبلوماسي لم يكن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية عندما تم القبض عليه لأنه كان في عطلة خارج النمسا.