أنطاليا يهزم ألانيا سبور بثلاثية في الدوري التركي

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تغلب أنطاليا سبور على ألانيا سبور 3 / صفر في المباراة التي جمع بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ14 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ورفع أنطاليا سبور رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة ليصعد إلى المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 24 نقطة في المركز الرابع.

وأنهى أنطاليا سبور الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف وحيد سجله بنيامين بالجي في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني، تلقى ألانيا سبور صدمة بطرد لاعبه تايفور بينغول في الدقيقة 65 واستغل أنطاليا سبور تفوقه العددي ليضيف هدفين سجلهما بول موكايرو وشيريل فلورانوس في الدقيقتين 68 و90 .