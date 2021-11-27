إبراهيم عيسى: الرئيس السيسي يسير في طريق استعادة الحضارة المصرية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسى يسير في سياسية نحو تجديد الخطاب الديني واستعادة الحضارة المصرية.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنّ بعض الدوائر في الدولة تعتبر أن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني ليست جاهزة للتطبيق على أرضا الواقع ولا تستحملها الدولة في مصر.

ورأى أنّ الإدارات الفرعية والمحلية غير مستوعبة للفكرة الكبيرة التي يقدمها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن مصر تشهد انفتاحًا كبيرًا بعد إلغاء حالة الطوارئ وظهور استراتيجية حقوق الإنسان ومشاهد الافتتاحات المبهرة.

وأشار إلى مشهد افتتاح طريق الكباش قائلًا: "الأمر فى مصر لم يعد محليًّا، والافتتاح الأسطوري لطريق الكباش يجذب أنظار العالم إلينا، بينما الأفكار السلفية تريد أن تدفن مصر تحت عباءة أفكار متجمدة ومتحجرة".