دينا عمرو: روح الأهلي كلمة السر في التتويج بدوري مرتبط السلة

أعربت دينا عمرو، قائدة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بتتويج الفريق ببطولة دوري المرتبط بعد التغلب على فريقسبورتنج، بنتيجة 83-62، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم.

وأضافت دينا أن الروح القتالية التي تحلّى بها الفريق كانت كلمة السر في العودة بالنتيجة، وتحقيق الفوز في المباراة، خصوصًا بعد رؤيةالكأس في منصة التتويج، الأمر الذي كان بمثابة أكبر حافز للاعبات من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة.

وأّكدت دينا أن الفريق تغلب على الصعوبات التي واجهته في مباراة الذهاب الذي خسرها الفريق، خصوصًا الإصابات التي ضربت عددًا منالعناصر الرئيسية إلا أن الأهلي دائمًا بمن حضر.

وتعهدت دينا عمرو بعدم التفريط في أي بطولة هذا الموسم، وأن الفريق جاهز للمنافسة على بطولة دوري السوبر والكأس.