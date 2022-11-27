 إحراق سيارات وخط شعارات معادية للعرب في أبو غوش وعين نقوبا غرب القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إحراق سيارات وخط شعارات معادية للعرب في أبو غوش وعين نقوبا غرب القدس


نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 5:48 ص | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 5:48 ص

اعتدى متطرفون من عصابة تسمى نفسها "تدفيع الثمن" على سيارات فلسطينيين وأحرقوها، وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في أبو غوش وعين نقوبا، فجر اليوم الجمعة.

واستُدعيت الشرطة وطواقم الإطفاء والإنقاذ، وتجمهر عدد كبير من الأهالي محتجين على الاعتداء العنصري الذي نفذه متطرفون يهود على خلفية الانتقام في أعقاب الأحداث الأخيرة في القدس.

وأبو غوش قرية تقع في وسط البلاد إلى الشمال الغربي من مدينة القُدس وتبعد عنها حوالي 13 كم. وعين نقوبا قرية تقع إلى الغرب من القدس، وتقع تحت إدارة المجلس الإقليمي "ماطيه يهودا"

 


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