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الرئيس العراقي يتسلم دعوة حضور القمة العربية الصينية

وكالات
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 4:33 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 4:33 م

تسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، دعوة من عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية المزمع عقدها في السعودية الشهر المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، في بيان، إن رشيد تسلم دعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية التي ستُعقد في الشهر المقبل وتهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الصينية.

وأضاف أن "ذلك جاء خلال استقباله اليوم الأحد في قصر بغداد، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق السيد عبد العزيز الشمري.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط العراق والسعودية، حيث أكد الرئيس العراقي ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون البنّاء والشراكة الإيجابية على النحو الذي يضمن المصالح العليا للشعبين.

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