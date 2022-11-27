أقيل مدير مصرف (بنك) إيراني من منصبه؛ لخدمته امرأة لم تضع الحجاب الالزامي في البلاد التي تشهد احتجاجات.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن نائب المحافظ أحمد حاجي زاده، قوله إن "مدير أحد المصارف في محافظة قم الذي قدم خدمات مصرفية لامرأة غير محجبة، تمت إقالته من منصبه بأمر من المحافظ".

وألزم القانون منذ الثورة الإسلامية عام 1979، جميع النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.

وتأتي إقالة مدير هذا المصرف فيما تشهد إيران احتجاجات اندلعت على أثر وفاة ايرانية كردية تبلغ 22 عاماً بعد اعتقالها في طهران لعدم تقيّدها بقواعد اللباس المحتشم الصارمة في البلاد.

وأشارت وكالة مهر إلى أن "فيديو هذه المرأة غير المحجبة أثار الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال حاجي زاده إن "تنفيذ القانون المتعلق بارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية من مسؤولية مديرها"، بحسب الوكالة.

وقُتل عشرات الإيرانيين معظمهم من المحتجّين، لكن أيضاً من أفراد قوات الأمن، منذ بدء الاحتجاجات الحالية، بينما اعتُقل الآلاف، وفقاً للسلطات الإيرانية التي لم تقدّم أرقاماً دقيقة.