توقعات بتولي النائب الجمهوري كيفن مكارثي رئاسة الكونجرس الجديد

توقع بعض النواب الجمهوريين البارزين في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، تولي الزعيم الحالي للأقلية الجمهورية في الكونجرس كيفن مكارثي بمنصب رئيس والمتحدث باسم مجلس النواب، عندما يتم تفعيل الكونجرس الجديد في يناير المقبل.

وفاز الحزب الجمهوري بأغلبية مجلس النواب الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت في وقت سابق من نوفمبر الجاري، فيما حافظ الحزب الديمقراطي على أغلبيته في مجلس الشيوخ، لكن لن يتم بدء عمل الكونجرس الجديد إلا في يناير القادم.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن مكارثي فاز بالفعل بالترشح الداخلي للحزب الجمهوري لمنصب رئيس الكونجرس بتصويت نتيجته 118 صوتا مؤيدا مقابل 31 معارضا، لكن يتعين عليه الفوز أيضا بتصويت الأغلبية عندما يتم انتخاب رئيس الكونجرس في يناير المقبل.

وتوقع النائبان الجمهوريان مايك ترنر ومايكل مكاول، أن يفوز مكارثي بمنصب رئيس الكونجرس.

وقال ترنر ومكاول في تصريحات تلفزيونية -نقلتها صحيفة "ذا هيل"- إن "مكارثي هو الزعيم، وهو زعيم فريقنا أيضا، وسيبقى كذلك".

وأشار مكاول إلى أن مكارثي يحظى بتأييد الأغلبية في الحزب الجمهوري، خاصة وأنه لا يوجد بديل مع إثبات مكارثي قدرته على قيادة الجمهوريين في مجلس النواب، ولذلك فإنه سيحصل على 218 صوتا يوم 3 يناير عندما يتم انتخاب رئيس الكونجرس الجديد.