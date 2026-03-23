البحرين: اعتراض وتدمير 147 صاروخا و282 مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الهجوم الإيراني من اعتراض وتدمير 147 صاروخًا و282 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

وأهابت في بيان، اليوم الاثنين، بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

ونوهت إلى أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بالبيان المشترك الصادر عن دول مجموعة السبع والمفوضية الأوروبية، الذي أكدوا فيه دعمهم لأمن وسيادة وسلامة الدول الشريكة في المنطقة في مواجهة الهجمات غير المبررة التي تقوم بها إيران ووكلاؤها، وإدانتهم الشديدة للهجمات الإيرانية المتهورة وغير المبررة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، في دول مجلس التعاون والأردن والعراق، مؤكدين حق الدول في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأشادت الوزارة بما تضمنه بيان دول مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، والذي تعهدوا فيه بالدفاع عن إمدادات الطاقة وسط تصاعد التهديدات البحرية في مضيق هرمز، واستعدادهم لتنفيذ التدابير اللازمة لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، محذرين من تزايد عدم الاستقرار في مضيق هرمز كممر دولي حيوي للنفط والغاز الطبيعي المسال، وضرورة ضمان سلامة العبور التجاري في المضيق، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

ونوهت وزارة الخارجية بتجديد مجموعة السبع تأكيداتها بأن لا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، ومطالبتها لإيران بوقف برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وعلى الصعيد العالمي.



