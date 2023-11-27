ألقت الشرطة الأسترالية القبض على أكثر من 100 شخص بعد أن استمرت الاحتجاجات في ميناء على الساحل الشرقي شمال سيدني على صادرات الفحم إلى ما بعد الموعد النهائي المتفق عليه.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين إنها ألقت القبض على 109 أشخاص بعد استمرار الاحتجاج المرخص به في ميناء نيوكاسل، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال سيدني، إلى ما بعد الساعة الرابعة مساء (0500 بتوقيت جرينتش) المتفق عليها يوم الأحد.

وتابعت الشرطة في بيان: "لقد تم توجيه إخطارات إليهم جميعا بالحضور إلى المحكمة". وكان من بين المعتقلين خمسة قصر.

وجاء في بيان لأليكسا ستيوارت، المتحدث الرسمي باسم مجموعة "رايزينج تايد" المنظمة أنه "حتى تقول حكومة أنتوني ألبانيز (رئيس الوزراء) أنه لن يكون هناك مشاريع فحم جديدة وتوافق على فرض ضريبة على أرباح تصدير الفحم بنسبة 75% لتمويل المرحلة الانتقالية، سنستمر في تعطيل صناعة الوقود الأحفوري - لأن أزمة المناخ تؤثر علينا جميعا".

وكان من بين المعتقلين جد أليكسا ستيوارت البالغ من العمر 97 عاما، القس آلان ستيوارت.

ونقل البيان عن آلان ستيوارت قوله: "أفعل هذا من أجل أحفادي والأجيال القادمة لأنني لا أريد أن أترك لهم عالما مليئا بالكوارث المناخية الشديدة والمتكررة على نحو متزايد".

وخرج المتظاهرون إلى ميناء نيوكاسل في نيو ساوث ويلز لحصار أكبر ميناء لتصدير الفحم في العالم، في احتجاج يقام سنويا منذ عام 2016.