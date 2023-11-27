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مدرب فيوتشر: نحتاج للاستشفاء قبل مواجهة الزمالك

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 4:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 4:03 ص

علق البرتغالي ريكاردو فورموسينو، المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، على المواجهة المقبلة للفريق أمام الزمالك في بطولة الدوري.

الزمالك يواجه مودرن فيوتشر مساء بعد غدٍ، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر، قبل المباراة، المركز الثالث برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي المتصدر وبيراميدز الوصيف، فيما يحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وقال ريكاردو فورموسينو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الآن نفكر في لقاء الزمالك».

وأضاف: «سنجري استشفاءً لنكون جاهزين لمواجهة الزمالك بعد يومين من الآن، وبعدها نستعد للمباراتين القادمتين في الكونفدرالية».

وأتم: «الدوري المصري صعب جدا به 7-8 فرق قوية ونحن بينهم».

الزمالك وفيوتشر استهلا مشوارهما في الكونفدرالية بالفوز وبنفس النتيجة 1-0 على حساب أبو سليم الليبي، وسوبر سبورت الجنوب إفريقي بالترتيب، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.


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