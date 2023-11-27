نتنياهو يشير إلى أن تمديد وقف إطلاق النار سيكون موضع ترحيب

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى استعداده لتمديد وقف إطلاق مع حركة حماس في أعقاب إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو مساء اليوم الأحد بعد محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاتفاق ينص على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن 10 سجناء كل يوم.

وأكد "سيكون هذا موضع ترحيب"

وفى الوقت نفسه، قال نتنياهو لبايدن إنه سيتم استئناف القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار، مضيفا "في نهاية الموعد المحدد، سنذهب لتحقيق أهدافنا بكل قوة".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في وقت سابق إنه يأمل في تمديد وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا سيسمح بتحرير المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة.

من جانبها، تقول حماس إنها تسعى أيضا إلى تمديد الهدنة لإطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح رهائن.

وكان من المقرر في البداية أن يستمر وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه قطر بين إسرائيل وحماس لأربعة أيام. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح الجمعة ووفقا للاتفاق يمكن تمديده لمدة تصل إلى 10 أيام.