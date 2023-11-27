وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن «إسرائيل لم تعمل لتحقيق السلام، ولم تنفذ الاتفاقيات الموقعة، وقوضت حل الدولتين».

وشدد في كلمة خلال اجتماع اللجنة المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا، صباح الاثنين، على أهمية وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

ولفت إلى أن «العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطين، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل».

وأكمل: «علينا وقف المجازر ووقف التمويل والأسلحة التي تذهب إلى الجيش الإسرائيلي لارتكاب تلك العمليات العنيفة، علينا التأكد أن إسرائيل تحترم القانون الدولي، ويجب محاكمتها أيضًا».

وأشار إلى أهمية العمل على التأكد أن السلام هو مستقبل المنطقة، مضيفًا: «على إسرائيل أن تفهم أننا لن نقبل تهجير 1.7 فلسطيني من غزة».

ونوه أن «النزاع لم يبدأ في 7 أكتوبر بل نتيجة عشرات من السنوات من العذاب للفلسطينيين»، مستشهدًا بمقتل 159 طفلا فلسطينيًا على يد المستوطنين في الضفة الغربية.

واستطرد: «علينا أن نعمل بجدية لوقف العدوان حل الدولتين، الحل الوحيد الذي يضمن التقدم، يجب وقف الحرب وإرسال المساعدات بشكل سريع ووضع خطة مستقبلية لحل الدولتين».