ضياء رشوان: بنود تمديد الهدنة تشمل وقف إطلاق النار بشكل تام في جنوب غزة

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن بنود الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ما زالت سارية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن بنود الهدنة تتمثل في وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ووقف للطيران الإسرائيلي شاملا وكاملا في جنوب القطاع، مع وقفه من الساعة 10 صباحا للرابعة مساء بالنسبة لشمال القطاع.



ولفت إلى أن الهدنة تشمل تدفق المساعدات الطبية والغذائية والوقود لكل أرجاء قطاع غزة، وخاصة شماله، إلى جانب الاتفاق على نفس المعايير الكميات التي جرى التوافق حولها، منوها بأن الهدنة ستستمر ليومين وبعد انتهاء المدة، سينظر مرة أخرى إلى مدى إمكانية مد الهدنة أم لا.



وأوضح أنه جرى الاتفاق في اتفاق الهدنة، على إدخال المساعدات بعدد لا يقل عن 200 شاحنة في اليوم، ودخول 4 شاحنات على الأقل من الوقود وغاز المنازل، بواقع أكثر من 130 ألف لتر في اليوم.



وشدد على حاجة القطاع الماسة لكميات أكبر بكثير من المساعدات الإنسانية، ولكن في النهاية هناك اتفاق أقره كل أطرافه بما جاء فيه، ربما يمكن خلال الفترات المقبلة زيادة هذه المساعدات، خاصة أن المساعدات ساهمت إلى حد كبير لبدء عودة الحياة الطبيعية للقطاع.